«Калгари» сравнял счет в серии с «Далласом»

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Калгари» на выезде оказался сильнее «Далласа». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Флеймз».
В составе победителей отличились Расмус Андерссон, Джонни Годро, Элиас Линдхольн и Майкл Баклунд.
Хозяева ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Тайлера Сегина. Российские хоккеисты Александр Радулов, Денис Гурьянов и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.
Таким образом, счет в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 11 мая. Стартовая сирена прозвучит в 23:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»