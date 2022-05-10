Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли среди российских хоккеистов

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на своей площадке оказался сильнее «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Пингвинз».

В составе победителей отличился российский нападающий Евгений Малкин. Таким образом на его счету стало 177 (66+111) очков в Кубке Стэнли. Он стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ среди своих соотечественников, обойдя Сергея Федорова - 176 (52+124).

Добавим, что счет в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч между командами состоится 12 мая. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.