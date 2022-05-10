Жерар Галлан: Больше разочарован командой, чем Шестеркиным

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан оценил игру российского вратаря Игоря Шестеркина в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:7).

«Я в нем абсолютно уверен. Я больше разочарован нашей командой, чем им. Он - лучший вратарь в НХЛ», - приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.

Добавим, что составе Шестеркин отразил 24 броска из 30. Александр Георгиев вышел во втором периоде и совершил десять сэйвов.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч между командами состоится 12 мая. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.