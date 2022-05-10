Плющев оценил рекорд Малкина по очкам в НХЛ среди россиян

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о рекорде нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по очкам среди россиян в плей-офф НХЛ.

«Можно ли называть Малкина великим хоккеистом? Я не сторонник таких ярких эпитетов. У нас в стране много ярких игроков, но Евгений - хороший хоккеист», - приводит слова Плющева «Чемпионат».

Напомним, что Малкин отличился в четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (7:2 ). Таким образом на его счету стало 177 (66+111) очков в Кубке Стэнли. Он стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ среди своих соотечественников, обойдя Сергея Федорова - 176 (52+124).