Сушинский назвал Малкина великим после рекорда форварда по очкам в НХЛ среди россиян

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о рекорде нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по очкам среди россиян в плей-офф НХЛ.

«Можно ли считать Малкина великим хоккеистом? А раньше нельзя было? Именно из-за этого гола будем его называть великим? Конечно, можно», - приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Напомним, что Малкин отличился в четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (7:2 ). Таким образом на его счету стало 177 (66+111) очков в Кубке Стэнли. Он стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ среди своих соотечественников, обойдя Сергея Федорова - 176 (52+124).