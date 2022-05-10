«Велик и гениален». Губерниев восхитился рекордом Малкина в НХЛ

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о рекорде нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по очкам среди россиян в плей-офф НХЛ.

«Я им восхищаюсь! Женя - огромный молодец. Женя велик и гениален. От души поздравляю с этим успехом», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что Малкин отличился в четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (7:2 ). Таким образом на его счету стало 177 (66+111) очков в Кубке Стэнли. Он стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ среди своих соотечественников, обойдя Сергея Федорова - 176 (52+124).