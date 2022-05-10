Андронов покинет состав ЦСКА перед началом сезона-2022/23

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов покинет состав армейского клуба. Об этом сообщает портал «Метарейтинг».

Согласно данным источника, действующий контракт 32-летнего хоккеиста с красно-синими, рассчитанный до 30 апреля 2022 года, не был продлен. Таким образом, он станет свободным агентом.

Добавим, что Андронов провел в составе ЦСКА суммарно 11 лет. Всего в КХЛ он отыграл 653 матча, забросил 91 шайбу и отдал 65 результативных передач. Вместе со столичной командой форвард дважды завоевал Кубок Гагарина.