Каменский считает Малкина одним из лучших хоккеистов в мире

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался по поводу выступлений нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в нынешнем сезоне.

Напомним, что 35-летний игрок отличился заброшенной шайбой в четвертом матче серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2). Тем самым, он стал лучшим бомбардиром плей-офф Кубка Стэнли среди россиян, набрав 177 (66+111) очков.

– Женя – игрок мирового класса, один из лучших хоккеистов в лиге и в мире. Он показывает свой уровень хоккея и играет здорово. Дай бог, чтобы его не преследовали травмы, недавно он оправился от травмы и вышел на тот уровень, на котором он все время играл, – цитирует Каменского ТАСС.

Добавим, что в нынешнем сезоне Малкин принял участие в 45 матчах «Питтсбурга», забив 22 гола и отдав 23 результативных передачи. Его команда ведет в серии с «Рейнджерс» со счетом 3-1.