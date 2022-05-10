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Малкин поднялся на 4-е место среди европейских игроков по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ

В данный момент россиянин забросил 66 шайб и отдал 111 результативных передач в рамках игр Кубка Стэнли.
10 мая 2022 18:12
автор: Владислав Корегин

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал автором заброшенной шайбы в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2).

Отметим, что 35-летний хоккеист записал на свой счет 117-е (66+111) результативное очко в Кубке Стэнли. Тем самым, он вышел на четвертое место среди всех игроков из Европы по данному показателю, опередив своего соотечественника Сергея Федорова (176).

Добавим, что в топ-3 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ входят Яри Курри (233), Яромир Ягр (201) и Никлас Лидстрем (183).

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 45 матчах «Питтсбурга», забросив 22 шайбы и отдав 23 голевых передачи. Его команда ведет в серии с «Рейнджерс» со счетом 3-1.

источник: «Советский спорт»
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Малкин поднялся на 4-е место среди европейских игроков по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ
В данный момент россиянин забросил 66 шайб и отдал 111 результативных передач в рамках игр Кубка Стэнли.
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