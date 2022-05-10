Жамнов собирается продолжать работу со сборной России

Алексей Жамнов заявил, что не собирается уходить с должности главного тренера сборной России.

«Мой контракт со сборной заканчивается 30 мая. Сейчас будем встречаться с руководством. В принципе все должно быть нормально. Я собираюсь продолжить работу со сборной. Посмотрим, что будет, пока тяжело говорить.

Увижусь с руководителями после праздников, точнее после выборов президента ФХР. От этого будем отталкиваться. Пока конкретики нет. Был в Туле на матчах с Белоруссией. У нас молодая команда, ребята перспективные», - приводит слова Жамнова Sport24.ru.

Напомним, под руководством Жамнова сборная России завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине. Тренер должен был готовить команду к чемпионату мира в Финляндии, однако IIHF отстранила россиян от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Добавим, что сборную России на турнире в Санкт-Петербурге, который организовали после введения санкция, тренировал Сергей Зубов. По данным СМИ, Жамнов сам оказался работать на данных соревнованиях.