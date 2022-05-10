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Ковальчук не закончил карьеру хоккеиста

Бывший генменеджер сборной России собирается приводить себя в форму.
Ковальчук не закончил карьеру хоккеиста
10 мая 2022 20:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФХР

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать игровую карьеру.

«Мой контракт с ФХР закончился, так что я больше не генеральный менеджер сборной России. Карьеру игрока, конечно, еще не заканчиваю. Буду ли летом рассматривать предложения из КХЛ и Америки? Надо сначала в форму себя привести, а то за месяц немного набрал, кушал хорошо. Скоро начну тренироваться», - приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.ru.

Добавим, что последним клубом Ковальчука был омский «Авангард», с которым нападающий выиграл Кубок Гагарина 2021 года. После окончания сезона хоккеист разорвал контракт с российской командой ради игры в НХЛ. После того, как стало ясно, что у него не получится вернуться в Северную Америку, Ковальчук получил предложение стать генменеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине, которое он принял.

источник: Sport24.ru
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