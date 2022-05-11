«Каролина» обыграла «Бостон» и повела в серии плей-офф НХЛ

В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» на своей площадке оказалась сильнее «Бостона». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Харрикейнз».

В составе победителей дубль офорил Сет Джарвис. Также по одной шайбе забросили Джейккоб Славин, Энтони Деанджело и Винсент Трочек. Российский форвард Андрей Свечников провел на льду 14 минут 37 секунд, но результативными действиями не отметился.

Гости ответили лишь одним забитым голом в исполнении Коннора Клифтона.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Каролины». Следующий матч между соперниками состоится 13 мая. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Каролина» – «Бостон» – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Слэвин (Ахо, Деанджело), 6:11

2:0 – Деанджело (Трочек, Терявяйнен), 12:17

3:0 – Джарвис (Терявяйнен, Ахо), 35:52

4:0 – Джарвис (Деанджело, Трочек), 43:31

4:1 – Клифтон (Холл, Хаула), 50:09

5:1 – Трочек (Терявяйнен, Нечас), 56:20

Вратари: Раанта 33/34 – Сваймен 33/37.

Счет в серии: 3-2