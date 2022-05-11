Два очка Кучерова не помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Торонто», Михеев сделал голевую передачу

В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» на своей площадке оказался сильнее «Тампы-Бэй». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Мэйпл Лифс».

В составе победителей отличились Джон Таварес, Морган Райлли, Уильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Российский нападающий Илья Михеев сделал результативную передачу.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Стивена Стэмкоса, Виктора Хедмана и Райана Макдоны. Форвард Никита Кучеров отдал два ассиста. Вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок из 25.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Торонто» – «Тампа-Бэй» – 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

Голы:

0:1 – Стэмкос (Кучеров, Палат), 5:19

0:2 – Хедман (Киллорн, Кучеров), 6:11

1:2 – Таварес (Джиордано, В. Нюландер), 23:35

2:2 – Райлли (В. Нюландер, Таварес), 43:01

3:2 – В. Нюландер (Холл, Михеев), 44:14

3:3 – Макдона (Пол, Колтон), 48:17

4:3 – Мэттьюс (Бантинг, Марнер), 53:54

Вратари: Дж.Кэмпбелл 32/35 – Ан. Василевский 21/25.

Счет в серии: 3-2