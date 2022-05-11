Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Миннесотой», Капризов сделал дубль

В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» на выезде оказался сильнее «Миннесоты». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Блюз».

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Также по одной шайбе забросили Райан О'Райлли и Брэндон Саад. Форвард Павел Бучневич сделал две результативные передачи. Нападающий Иван Барбашев отметился одним ассистом.

Хозяева ответили дублем в исполнении Кирилла Капризова.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Следующий матч между соперниками состоится 13 мая. Стартовая сирена прозвучит в 04:30 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Миннесота» – «Сент-Луис» – 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Голы:

0:1 – О′Райлли (Перунович, Шенн), 4:53

1:1 – Капризов (Фиала, Сперджен), 13:15

2:1 – Капризов (Зукарелло-Асен, Фиала), 17:07

2:2 – Саад (Томас, Кайру), 35:28

2:3 – Тарасенко (Фолк, Бучневич), 41:03

2:4 – Тарасенко (Фолк, Барбашев), 42:31

2:5 – Тарасенко (Бучневич), 58:27

Вратари: Флери 27/31 – Биннингтон 30/32.

Счет в серии: 2-3