Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за одну серию плей-офф

В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» на выезде оказался сильнее «Миннесоты». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Блюз».

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем. Эти шайбы стали для форварда шестой и седьмой соответственно в текущем плей-офф. Капризов обновил клубный рекорд «Миннесоты» по числу забитых голов за одну серию Кубка Стэнли. Предыдущее достижение (пять шайб) принадлежало Мариану Габорику и Уэсу Уолзу.

Добавим, что счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Следующий матч между соперниками состоится 13 мая. Стартовая сирена прозвучит в 04:30 по московскому времени.