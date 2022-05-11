Тарасенко установил новый рекорд «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» на выезде оказался сильнее «Миннесоты». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Блюз».

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Все голы Тарасенко забил в третьем периоде. Для двух первых шайб ему понадобилось 2 минуты 31 секунда после перерыва. Владимир стал автором самого быстрого дубля со старта периода в матче плей-офф в истории «Блюз».

Добавим, что счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Следующий матч между соперниками состоится 13 мая. Стартовая сирена прозвучит в 04:30 по московскому времени.