Нападающий «Сент-Луиса» назвал Тарасенко уникальным хоккеистом

Нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад оценил игру российского форварда Владимира Тарасенко, который оформил хет-трик в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:2).

«Он элитный игрок. У него отличные броски. Он уникальный хоккеист. Невозможно найти достаточно хороших слов о нем. Очевидно, что сегодня именно он помог «Сен-Луису» одержать победу», - приводит слова Саада журналист Луи Корак в соцсетях.

Отметим, что все голы Тарасенко забил в третьем периоде. Для двух первых шайб ему понадобилось 2 минуты 31 секунда после перерыва. Владимир стал автором самого быстрого дубля со старта периода в матче плей-офф в истории «Блюз».

Добавим, что счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Следующий матч между соперниками состоится 13 мая. Стартовая сирена прозвучит в 04:30 по московскому времени.