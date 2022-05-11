Капризов остался разочарован поражением от «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, оформивший дубль в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (2:5), оценил итог встречи.

«Цель не в том, чтобы игрок хорошо играл. Цель в том, чтобы хорошо играла команда. А мы сегодня не выиграли», - приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в соцсетях.

Отметим, что эти шайбы стали для Кирилла шестой и седьмой соответственно в текущем плей-офф. Капризов обновил клубный рекорд «Миннесоты» по числу забитых голов за одну серию Кубка Стэнли. Предыдущее достижение (пять шайб) принадлежало Мариану Габорику и Уэсу Уолзу.

Добавим, что счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Следующий матч между соперниками состоится 13 мая. Стартовая сирена прозвучит в 04:30 по московскому времени.