Сушинский считает, что Капризов по уровню уже выше, чем Малкин и Овечкин

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об игре российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Форвард оформил дубль в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (2:5).

«Малкину и Овечкину пора заканчивать, а Капризов только начинает. Как он близок? По уровню он, может быть, уже даже выше чем они. По величию в свое время, он приблизится к ним», - приводит слова Сушинского Sport24.

Отметим, что эти шайбы стали для Кирилла шестой и седьмой соответственно в текущем плей-офф. Капризов обновил клубный рекорд «Миннесоты» по числу забитых голов за одну серию Кубка Стэнли. Предыдущее достижение (пять шайб) принадлежало Мариану Габорику и Уэсу Уолзу.

Добавим, что счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Следующий матч между соперниками состоится 13 мая. Стартовая сирена прозвучит в 04:30 по московскому времени.