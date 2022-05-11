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Финляндия и Латвия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира-2023 вместо России

Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.
11 мая 2022 13:28

Финляндия и Латвия планируют подать совместную заявку на проведение чемпионат мира-2023. Также свои кандидатуры выдвинут Словения и Венгрия.

«Мы всерьез рассматриваем вариант совместной заявки с Финляндией. Матчи могут пройти в Риге и Тампере. Посмотрим, как все сложится», - приводит слова президента Латвийской федерации хоккея Айгарса Калвитиса Ilta Sanoma.

Напомним, что ЧМ-2023 должен был состояться в Санкт-Петербурге, но Россия была лишена права проведения турнира из-за политической ситуации в мире.

Мировое первенство 2022 года примет Финляндия.

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