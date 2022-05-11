«Не время опускать руки». Капризов верит в успех «Миннесоты» в серии с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал поражение своей команды в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Сент-Луис Блюз».

«Мы сохраняем позитивный настрой. Я уверен в своей команде. Не время опускать руки. Нам нужно остаться уверенными в своих силах. Я знаю, что мы вернем серию в Миннесоту. Мы должны выйти и сыграть в наш хоккей», - приводит слова форварда The Athletic.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «блюзменов», которые повели в серии 3:2.

Шестой матч пройдет 12 мая.