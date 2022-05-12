ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» дома обыграть «Питтсбург», Шестеркин отразил 29 бросков

Команда из Нью-Йорка сократила отставание в серии.
12 мая 2022 08:15
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:3) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды по одной шайбе записали на свой счет Адам Фокс (36-я минута), Алексис Лафренье (37), Джейкоб Труба (38), Филип Хитил (43) и Райан Линдгрен (60). Российский голкипер Игорь Шестеркин оформил 29 сейвов из 31 возможных. Форвард Артемий Панарин провел на льду 23 минуты 8 секунд и отличился одной результативной передачей.

Гости ответили голами Джейка Гюнцеля (11, 39) и Криса Летанга (28). Нападающий Евгений Малкин сделал два голевых паса, отыграв 18 минут 33 секунды.

Добавим, что в данный момент «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая игра между командами состоится 14 мая на арене «Пингвинз».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» дома обыграть «Питтсбург», Шестеркин отразил 29 бросков
Команда из Нью-Йорка сократила отставание в серии.
12.05.2022 08:15
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Федоров прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Детройт»
Специалист связан контрактом с ЦСКА еще на два года
11.05.2022 20:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Не время опускать руки». Капризов верит в успех «Миннесоты» в серии с «Сент-Луисом»
Россиянин демонстрирует фантастическую результативность в плей-офф
11.05.2022 18:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Плющев восхитился Капризовым, сравнив нападающего с Ломоносовым
Накануне российский форвард «Миннесоты» оформил дубль в ворота «Сент-Луиса».
11.05.2022 13:43
Хоккей
Финляндия и Латвия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира-2023 вместо России
Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.
11.05.2022 13:28
Хоккей
Сушинский считает, что Капризов по уровню уже выше, чем Малкин и Овечкин
Накануне российский нападающий «Миннесоты» оформил дубль в ворота «Сент-Луиса».
11.05.2022 12:59
Хоккей
Капризов остался разочарован поражением от «Сент-Луиса»
«Миннесота» уступила со счетом 2:5.
11.05.2022 10:15
Хоккей
Нападающий «Сент-Луиса» назвал Тарасенко уникальным хоккеистом
Российский форвард отметился хет-триком в матче против «Миннесоты».
11.05.2022 09:59
Хоккей
Тарасенко установил новый рекорд «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли
Российский нападающий оформил хет-трик в матче с «Миннесотой».
11.05.2022 09:15
Хоккей
Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за одну серию плей-офф
Российский нападающий оформил дубль в матче против «Сент-Луиса».
11.05.2022 08:59
Хоккей
Такого не было 72 года! В финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо»
В полуфинале Кубка страны красно-белые легко переиграли клуб ФНЛ «Енисей» (3:0) и теперь 29 мая поспорят за трофей с бело-голубыми.
«Русофобский» Уимблдон хотят отключить от рейтинга! Тогда Медведев снова станет первой ракеткой мира
Ассоциация теннисистов-профессионалов может исключить Уимблдон-2022 из своего рейтинга в ответ на отстранение от турнира российских и белорусских игроков.
Проект «Лига Героев» стартовал в Канкуне
11 мая в мексиканском Кануне собрались участники проекта «Лига Героев», которые поведут борьбу за победу в автопробеге по восьми странам Центральной Америки.
Больше матчей, интриги и денег! Лига чемпионов станет совершенно другой
УЕФА завершил работу над реформой главного клубного турнира. С сезона-2024/25 Лига чемпионов будет разыграна по новой системе, которая сильно отличается от нынешней.
Перестрелка по-русски! Как Тарасенко ответил хет-триком на дубль Капризова (видео)
В пятом матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ на дубль форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова Владимир Тарасенко ответил хет-триком, принеся «Сент-Луису» волевую победу в гостях (5:2) и лидерство в противостоянии (3-2).
Спартак пройден! На очереди «Спартак»? Как «Динамо» вышло в финал Кубка России
В полуфинальном кубковом матче москвичи выиграли у владикавказской «Алании» со счетом 3:0 и ждут соперника по финалу, который определится в поединке «Спартак» - «Енисей».
200 — зарплата, 30 — папе, 75 — Дортмунду. Куда пойдут миллионы евро за Холанда
Долгожданный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» 10 мая стал реальностью. Ниже - подробности.
Потянет ли Малкин 200? Круче ли он Федорова? И уступит ли Кучерову? Разбор русского рекорда Кубка Стэнли
Евгений Малкин единолично возглавил список лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ, оторвавшись на одно очко от Сергея Федорова.
Переедут и спляшут на могиле? Сценарии возвращения Макгрегора в UFC
Конор Макгрегор хвастается новой яхтой и намекает на возобновление карьеры в UFC. Объясняем, насколько это реально и что может ждать великого и ужасного ирландца в октагоне.
Карацев «спешит на помощь» Медведеву, Непомнящий победил «наследника Карлсена». Новые приключения наших «нейтралов»
Еженедельный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика