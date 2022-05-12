Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» дома обыграть «Питтсбург», Шестеркин отразил 29 бросков

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:3) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды по одной шайбе записали на свой счет Адам Фокс (36-я минута), Алексис Лафренье (37), Джейкоб Труба (38), Филип Хитил (43) и Райан Линдгрен (60). Российский голкипер Игорь Шестеркин оформил 29 сейвов из 31 возможных. Форвард Артемий Панарин провел на льду 23 минуты 8 секунд и отличился одной результативной передачей.

Гости ответили голами Джейка Гюнцеля (11, 39) и Криса Летанга (28). Нападающий Евгений Малкин сделал два голевых паса, отыграв 18 минут 33 секунды.

Добавим, что в данный момент «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая игра между командами состоится 14 мая на арене «Пингвинз».