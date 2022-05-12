«Вашингтон» потерпел гостевое поражение от «Флориды», Овечкин и Кузнецов на двоих набрали три очка

Пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой хозяев со счетом 5:3.

Отметим, что по ходу встречу «пантеры» уступали своему сопернику в три шайбы – авторами забитых голов в составе гостей стали Ти Джей Оши, отличившийся на 8-й и 24-й минутах, а также Джастин Шульц (23). Однако хозяева смогли ответить пятью точные бросками. Шайбы забросили Картер Вераге (27, 44), Патрик Хернквист (33), Сэм Райнхарт (35) и Клод Жиру (56).

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33. У его соотечественника, вратаря «Кэпиталз» Ильи Самсонова, 33 сейва из 38. Форвард гостей Александр Овечкин сделал одну результативную передачу, а нападающий Евгений Кузнецов оформил два ассиста.

Таким образом, «Флорида» вышла вперед в серии – 3-2. Шестой матч между командами пройдет 14 мая в Вашингтоне.