«Калгари» победил «Даллас» в домашнем матче серии плей-офф НХЛ, у Задорова результативная передача

«Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Даллас Старз» (3:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
Отметим, что авторами заброшенных шайб в составе победившей команды стали Микаэль Баклунд (47-я минута), Эндрю Манджапане (51) и Тревор Льюис (60). Российский защитник Никита Задоров отличился результативной передачей.
Соперник ответил голом Джейсона Робертсона (34). Форвард Владислав Наместников не набрал голевых очков, завершив встречу с показателем полезности «-2».
Таким образом, «Калгари» вышел вперед в серии – 3-2. Следующий матч между командами состоится 14 мая в Далласе.
источник: «Советский спорт»