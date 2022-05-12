НХЛ признала Бобровского третьей звездой матча «Флорида» – «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой пятого матча серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3).

Отметим, что 33-летний россиянин вышел на лед с первых минут и оформил 30 сейвов из 33. В нынешнем сезоне средний процент отраженных бросков у вратаря составляет 91,09.

Как сообщает источник, второй звездой встречи стал нападающий «пантер» Александр Барков, отличившийся двумя результативными передачами. Лучшим игроком матча был признан его партнер по команде – форвард Картер Вераге. На счету канадского хоккеиста две заброшенных шайбы и три ассиста.

Добавим, что в данный момент «Флорида» ведет в серии – 3-2. Шестой матч между командами пройдет 14 мая в Вашингтоне.