Овечкин поднялся на шестое место по голевым передачам в плей-офф НХЛ среди россиян, опередив Гончара

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:5).

Отметим, что 36-летний хоккеист оформил свой 69-й голевой пас в рамках выступлений в плей-офф. Таким образом, он поднялся на шестое место по данному показателю среди всех игроков из России, опередив Сергея Гончара.

Добавим, что больше всего ассистов в плей-офф НХЛ сделал Сергей Федоров (123). На второй и третьей строчках располагаются Евгений Малкин (113), в данный момент выступающий за «Питтсбург Пингвинз», и Сергей Зубов (93) соответственно.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 82 матчах, набрав 96 (51+45) очков.