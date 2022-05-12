Кожевников предложил сыну Быкова не играть за сборную Швейцарии на Еврохоккейтуре

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал бывшего тренера сборной России Вячеслава Быкова за недостаточную поддержку своей страны в трудные времена.

«Сидя в Швейцарии, критикует политиков, которые, как он утверждает, грязными руками влезли в спорт, на два года отняв у российского хоккея Евротуры и в частности декабрьский турнир в Москве.

Честно, это звучит нелепо - ты живешь в Швейцарии, твоя страна отбирает у России самый дорогой для нас хоккейный турнир, но все завершается лишь громкими словами. Если солидарность с российским хоккеем есть не только в интервью, то предлагаю сыну Аркадьевича, форварду сборной Швейцарии Андрею Быкову пропустить декабрьский этап», - приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, что Швейцария заменила Россию на Еврохоккейтуре как минимум до окончания сезона-2022/23. Помимо этого наша страна отстранена от всех турниров под эгидой IIHF и пропустит чемпионат мира в Финляндии, стартующий 13 мая.

Имеющий швейцарское гражданство Андрей Быков играет за «Фрайбург». Как тренер Вячеслав Быков завоевал со сборной России две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.