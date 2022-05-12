Тренер «Питтсбурга» назвал Малкина талантом поколения

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру нападающего клуба Евгения Малкина в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).

Отметим, что в прошедшей встрече провел на льду 18 минут 33 секунды, отличившись двумя результативными передачами. В текущем сезоне на счету хоккеиста 47 (22+25) набранных очков в 46 играх.

– Джено – талант поколения, он действительно способный парень. Он важный игрок для нашей команды. Связка Сид и Джено является одной из лучших в НХЛ на протяжении 15 с лишним лет. Я уверен в том, что Евгений проявит свои лучшие качества исходя из того, какая ситуация сложится в будущем, – цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в данный момент «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая игра между командами состоится 14 мая на арене «Пингвинз».