Фетисов заявил, что Капризова рано сравнивать с Овечкиным и Малкиным

Заслуженный мастер спорта Вячеслав Фетисов заявил, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов еще не заслужил, чтобы его называли великим.

«Пусть Капризов играет пока. Какое величие?! По сути, он только в начале своей профессиональной карьеры. Молодец, старается. Но для того, чтобы сравнивать его с Малкиным и Овечкиным нужно 10 лет такой уровень показывать», - приводит слова Фетисова Sport24.ru.

В текущем сезоне Капризов набрал 108 (47+61) очков в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, а также забросил семь шайб и отдал одну голевую передачу в семи матчах Кубка Стэнли.