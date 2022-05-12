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Шестеркин может стать обладателем «Харт Трофи»

Россиянин попал в финальную тройку номинантов
12 мая 2022 18:17
автор: Александр Шульгин

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин вошел в финальную тройку номинантов на «Харт Трофи».

Вместе с Шестеркиным на финишную прямую вышли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и форвард «Торонто Мэйпл Лифз» Остон Мэттьюз, сообщает пресс-служба НХЛ.

Добавим, что награда вручается самому ценному игроку минувшего регулярного чемпионата.

Напомним, что Шестеркин принял участие в 52 матчах, пропустив 104 гола. Россиянин также отметился одним результативным баллом сделав голевую передачу.

источник: NHL (НХЛ)
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