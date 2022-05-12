Шестеркин может стать обладателем «Харт Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин вошел в финальную тройку номинантов на «Харт Трофи».
Вместе с Шестеркиным на финишную прямую вышли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и форвард «Торонто Мэйпл Лифз» Остон Мэттьюз, сообщает пресс-служба НХЛ.
Добавим, что награда вручается самому ценному игроку минувшего регулярного чемпионата.
Напомним, что Шестеркин принял участие в 52 матчах, пропустив 104 гола. Россиянин также отметился одним результативным баллом сделав голевую передачу.
источник: NHL (НХЛ)