«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, Тарасенко забил в большинстве

«Сент-Луис» дома победил «Миннесоту» со счетом 5:1 в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли.

В составе «блюзменов» забивали Ник Ледди (15-я минута), Райан О'Райли, реализовавший численное преимущество (30), Тайлер Бозак, в ассистентах которого был Алексей Торопченко, (34), Владимир Тарасенко в большинстве (39) и Колтон Парэйко, поразивший пустые ворота (59).

У «диких» заброшенной шайбой с передачи Дмитрия Куликова отличился Мэтт Дамба (47).

Таким образом, «Сент-Луис» выиграл серию у «Миннесоты», за которую помимо Куликова выступает российский нападающий Кирилл Капризов, со счетом 4:2.

В четвертьфинале Кубка Стэнли соперником «блюзменов» будет «Колорадо», прошедший «Нэшвилл» за четыре игры.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Сент-Луис Блюз» - «Миннесота Уайлд» - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Ледди (Парэйко), 14:59

2:0 – О′Райлли (Перрон, Шенн), 29:26 (Бол.)

3:0 – Бозак (Саад, Торопченко), 33:25

4:0 – Тарасенко (Перунович, Перрон), 38:36

4:1 – Дамба (Куликов, Меррилл), 46:25

5:1 – Парэйко, 58:19

Cчет в серии: 4-2