«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, Тарасенко забил в большинстве

«Сент-Луис» дома победил «Миннесоту» со счетом 5:1 в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли.
В составе «блюзменов» забивали Ник Ледди (15-я минута), Райан О'Райли, реализовавший численное преимущество (30), Тайлер Бозак, в ассистентах которого был Алексей Торопченко, (34), Владимир Тарасенко в большинстве (39) и Колтон Парэйко, поразивший пустые ворота (59).
У «диких» заброшенной шайбой с передачи Дмитрия Куликова отличился Мэтт Дамба (47).
Таким образом, «Сент-Луис» выиграл серию у «Миннесоты», за которую помимо Куликова выступает российский нападающий Кирилл Капризов, со счетом 4:2.
В четвертьфинале Кубка Стэнли соперником «блюзменов» будет «Колорадо», прошедший «Нэшвилл» за четыре игры.
НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд
«Сент-Луис Блюз» - «Миннесота Уайлд» - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы:
1:0 – Ледди (Парэйко), 14:59
2:0 – О′Райлли (Перрон, Шенн), 29:26 (Бол.)
3:0 – Бозак (Саад, Торопченко), 33:25
4:0 – Тарасенко (Перунович, Перрон), 38:36
4:1 – Дамба (Куликов, Меррилл), 46:25
5:1 – Парэйко, 58:19
Cчет в серии: 4-2