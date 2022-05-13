«Тампа-Бэй» благодаря голу Кучерова победила «Торонто» и довела серию до решающего матча

«Тампа-Бэй» дома победила в овертайме «Торонто» со счетом 4:3 в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли.

В составе «молний» забивали Ондржей Палат (18-я минута), Энтони Сирелли в меньшинстве (31), Никита Кучеров, чей гол в большинстве перевел игру в овертайм (50), и Брэйден Пойнт, ставший автором победной шайбы (79). Российский вратарь Андрей Василевский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

У «кленовых листьев» авторами голов были Остон Мэттьюс (32), Джон Таварес, отличившийся дважды на 40-й минуте.

Таким образом, «Тампа» сравняла счет в серии (3-3), решающая седьмая игра пройдет 14 мая в Торонто.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Торонто Мэйпл Лифс» - 4:3ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Палат, 17:38

2:0 – Сирелли, 30:46 (Мен.)

2:1 – Мэттьюс (В. Нюландер, Джиордано), 31:40

2:2 – Таварес (Каше, Спецца), 39:26

2:3 – Таварес (Керфут, В. Нюландер), 39:52

3:3 – Кучеров (Стэмкос, Пойнт), 49:20 (Бол.)

4:3 – Пойнт (Хэйгл, Киллорн), 78:04

Вратари: Василевский 30/33 – Кэмпбелл 31/35.

Счет в серии: 3-3