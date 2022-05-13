Дубль Свечникова не уберег «Каролину» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Бостоном»

«Каролина» в гостях проиграла «Бостону» со счетом 2:5 в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли.

В составе «Брюинз» забивали Брэд Маршан (21-я минута), Чарли Койл в большинстве (39), Эрик Хаула (48), Дерек Форборт (51) и Кертис Лазар, поразивший пустые ворота (56).

Автором обоих голов «ураганов» был российский хоккеист Андрей Свечников, забивший сначала в равных составах (44), а потом в большинстве (58).

Таким образом, «Бостон» сравнял счет в серии (3-3), решающий седьмой матч пройдет 14 мая на льду «Каролины».

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз» - 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Голы:

1:0 – Маршан (Койл, Клифтон), 20:46

2:0 – Койл (Маршан, Пастрняк), 38:04 (Бол.)

2:1 – Свечников (Джарвис), 43:24

3:1 – Хаула (Макэвой), 47:08

4:1 – Форборт (Носек), 50:43

5:1 – Лазар (Носек, Фолиньо), 55:43 (П.В.)

5:2 – Свечников (Слэвин, Нечас), 57:30

Счет в серии: 3-3