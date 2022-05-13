«Эдмонтон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом»

«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли.
За «нефтяников» забивали Коннор Макдэвид (2-я минута), Эвандер Кейн дважды, во втором случае поразив пустые ворота (22 и 59), и Тайсон Бэрри (55).
У «королей» большинство реализовал Шон Дюри (34), а в равных составах заброшенной шайбой отличился Карл Грундстрем (41).
Таким образом, «Эдмонтон» сравнял счет в серии (3-3), решающую седьмую игру он проведет 14 мая дома.
НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд, шестой матч.
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы:
0:1 – Макдэвид (Сиси, Кейн), 1:40
0:2 – Кейн (Сиси, Кулак), 21:50
1:2 – Дурци (Копитар, Кемпе), 33:59 (Бол.)
2:2 – Грундстрем (Андерсон, Рой), 40:29
2:3 – Бэрри (Макдэвид, Драйзайтль), 54:50
2:4 – Кейн (Макдэвид), 59:00
Счет в серии: 3-3