ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Эдмонтон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом»

«Нефтяники» одержали гостевую победу.
«Эдмонтон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом»
13 мая 2022 10:00
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Эдмонтон Ойлерз"

«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли.

За «нефтяников» забивали Коннор Макдэвид (2-я минута), Эвандер Кейн дважды, во втором случае поразив пустые ворота (22 и 59), и Тайсон Бэрри (55).

У «королей» большинство реализовал Шон Дюри (34), а в равных составах заброшенной шайбой отличился Карл Грундстрем (41).

Таким образом, «Эдмонтон» сравнял счет в серии (3-3), решающую седьмую игру он проведет 14 мая дома.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд, шестой матч.

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы:
0:1 – Макдэвид (Сиси, Кейн), 1:40
0:2 – Кейн (Сиси, Кулак), 21:50
1:2 – Дурци (Копитар, Кемпе), 33:59 (Бол.)
2:2 – Грундстрем (Андерсон, Рой), 40:29
2:3 – Бэрри (Макдэвид, Драйзайтль), 54:50
2:4 – Кейн (Макдэвид), 59:00

Счет в серии: 3-3

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Эдмонтон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом»
«Эдмонтон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом»
«Нефтяники» одержали гостевую победу.
13.05.2022 10:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Дубль Свечникова не уберег «Каролину» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Бостоном»
Дубль Свечникова не уберег «Каролину» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Бостоном»
Победителя пары определит решающая седьмая игра.
13.05.2022 09:40
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Тампа-Бэй» благодаря голу Кучерова победила «Торонто» и довела серию до решающего матча
«Тампа-Бэй» благодаря голу Кучерова победила «Торонто» и довела серию до решающего матча
Российский нападающий перевел игру в овертайм.
13.05.2022 08:52
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, Тарасенко забил в большинстве
«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, Тарасенко забил в большинстве
Для Капризова и Куликова сезон закончен.
13.05.2022 08:30
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шестеркин может стать обладателем «Харт Трофи»
Россиянин попал в финальную тройку номинантов
12.05.2022 18:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Фетисов заявил, что Капризова рано сравнивать с Овечкиным и Малкиным
Фетисов заявил, что Капризова рано сравнивать с Овечкиным и Малкиным
Кирилл в этом сезоне помог «Миннесоте» занять второе место в Западной конференции НХЛ.
12.05.2022 14:01
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кастерова заступилась за мужа Малкина
На российского хоккеиста с дракой полез защитник Райан Лиднгрен.
12.05.2022 12:44
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Тренер «Питтсбурга» назвал Малкина талантом поколения
Американский наставник отметил вклад хоккеиста в успехи команды.
12.05.2022 11:23
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Баффало» подписал трехлетний контракт новичка с Кисаковым
«Баффало» подписал трехлетний контракт новичка с Кисаковым
Прошлый сезон 19-летний форвард провел в молодежном составе «Динамо».
12.05.2022 11:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кожевников предложил сыну Быкова не играть за сборную Швейцарии на Еврохоккейтуре
Данная национальная команда заменила Россию на главном хоккейном турнире сборных Старого Света.
12.05.2022 10:33
Хоккей
автор: Максим Скороходов
29-й тур РПЛ с суперматчем «Спартак» — «Зенит»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
13 - 15 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать девятом туре.
Поражение, подобное смерти. Как Александр Карелин не проигрывал 13 лет — и ушел побежденным
Серию статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает портрет трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе.
Тарасенко поставил шлагбаум Капризову, Кучеров остался в игре. Русские в Кубке Стэнли
Плей-офф НХЛ понес первую серьезную потерю: после шестого матча между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» из числа соискателей Кубка Стэнли выбыл Кирилл Капризов, которого отправил в досрочный отпуск Владимир Тарасенко (5:1 и 4-2 в серии).
Попадут ли Головин и Тедеско в Лигу чемпионов? А как насчет Миранчука в Лиге Европы? Интриги топ-чемпионатов
В главных чемпионатах Старого Света чемпионы неизвестны только в Англии и Италии, а основная борьба идет за места в еврокубках.
Швеция — липовый фаворит, ставим на финнов и канадцев! Расклады на ЧМ-2022 без России
13 мая в финских Хельсинки и Тампере стартует 85-й чемпионат мира по хоккею, который впервые пройдет без российской сборной.
Чертова дюжина за «Золотой мяч» Холанда и ставка Мейвезера на Бивола. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Такого не было 72 года! В финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо»
В полуфинале Кубка страны красно-белые легко переиграли клуб ФНЛ «Енисей» (3:0) и теперь 29 мая поспорят за трофей с бело-голубыми.
«Русофобский» Уимблдон хотят отключить от рейтинга! Тогда Медведев снова станет первой ракеткой мира
Ассоциация теннисистов-профессионалов может исключить Уимблдон-2022 из своего рейтинга в ответ на отстранение от турнира российских и белорусских игроков.
Проект «Лига Героев» стартовал в Канкуне
11 мая в мексиканском Кануне собрались участники проекта «Лига Героев», которые поведут борьбу за победу в автопробеге по восьми странам Центральной Америки.
Больше матчей, интриги и денег! Лига чемпионов станет совершенно другой
УЕФА завершил работу над реформой главного клубного турнира. С сезона-2024/25 Лига чемпионов будет разыграна по новой системе, которая сильно отличается от нынешней.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика