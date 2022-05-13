«Спартак» объявил о заключении контрактов с тремя хоккеистами

Московский «Спартак» объявил о заключении двусторонних контрактов с нападающими Кириллом Кожевниковым, Андреем Кузнецовым и Павлом Ткаченко.

Соглашения с Кожевниковым и Кузнецовым рассчитаны на год, а с Ткаченко – на два.

В минувшем сезоне Павел выступал за фарм-клуб красно-белых «Химик», где набрал 31 (16+15) очко в 62 играх в ВХЛ.

Кузнецов выступал в «Рязани» и двух командах системы «Салавата Юлаева» «Толпар» и «Толос», проведя 74 матча в ВХЛ и 123 в МХЛ с результативностью 21 (7+14) очко в первом турнире и 90 (30+60) во втором.

Кожевников придет в КХЛ из чемпионата Казахстана, где набрал 39 (21+18) очков в 52 матчах за «Сарыарки».