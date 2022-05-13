Защитник московского «Динамо» Миронов получал выгодные предложения от других клубов

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов объявил, что останется в клубе.

«Думаю, что действительно все прекрасно знают ситуацию, что у меня были предложения от других клубов лиги с лучшей финансовой составляющей, нежели предложение от «Динамо». Но раньше, когда возвращался в Россию после скомканного сезона в Северной Америке, тогда у меня тоже был статус НСА, и многие клубы в тот момент предлагали лучшие контракты, но я выбрал «Динамо». И сейчас, можно сказать, что второй раз в моей жизни на кону стояли деньги, но я выбираю свой родной клуб», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Миронов провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 (2+8) очков, и 11 игр в Кубке Гагарина, отличившись в них одной заброшенной шайбой.

Напомним, что московское «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции, где в четырех матчах уступило ЦСКА.

Добавим, что в межсезонье бело-голубых уже покинули нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов, перейдя в «Ак Барс».