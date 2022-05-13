Генеральный менеджер «Авангарда» сомневается в возвращении Радулова в КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков ответил на вопрос о том, планирует ли форвард «Даллас Старз» Александр Радулов вернуться в КХЛ в ближайшее время.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 35-летнему россиянину со стороны «Ак Барса». Однако агент хоккеиста не подтвердил данные слухи.

– Не думаю, что Радулов вернется в КХЛ. Я с ним довольно близко общаюсь, и последний разговор у нас был перед Новым годом. Неудачный сезон не говорит о нем как о плохом хоккеисте, на него будет спрос, – приводит слова Волкова «Чемпионат».

Напомним, что Радулов выступает за «Даллас» с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах. В первом раунде плей-офф «Старз» уступают «Калгари Флеймз» в серии со счетом 2-3.