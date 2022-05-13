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Макдэвид и Мэттьюз сразятся за «Тед Линдсэй Эворд»

Профсоюз игроков НХЛ определился с кандидатами на награду
13 мая 2022 18:35
автор: Александр Шульгин

Профсоюз хоккеистов НХЛ назвал претендентов на звание самого выдающегося игрока сезона.

Как сообщает официальный сайт организации, на награду претендуют защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и форвард «Торонто Мэйпл Лифз» Остон Мэттьюз.

Швейцарец Йози провел 80 матчей в минувшей «регулярке», набрав 96 (23+73) очков. В активе Макдэвида столько встреч и 123 (44+79) набранных балла. Мэттьюз 73 раза выходил на лед и отметился 106 (60+46) результативными баллами.

источник: Ассоциация игроков НХЛ
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