Макдэвид и Мэттьюз сразятся за «Тед Линдсэй Эворд»

Профсоюз хоккеистов НХЛ назвал претендентов на звание самого выдающегося игрока сезона.
Как сообщает официальный сайт организации, на награду претендуют защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и форвард «Торонто Мэйпл Лифз» Остон Мэттьюз.
Швейцарец Йози провел 80 матчей в минувшей «регулярке», набрав 96 (23+73) очков. В активе Макдэвида столько встреч и 123 (44+79) набранных балла. Мэттьюз 73 раза выходил на лед и отметился 106 (60+46) результативными баллами.
источник: Ассоциация игроков НХЛ