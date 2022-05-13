Сборная США по хоккею стартовала с победы на чемпионате мира-2022, обыграв Латвию

Хоккеисты сборной США обыграли Латвию (4:1) в первом матче группового этапа чемпионата мира 2022 года, который проходит в Финляндии.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Райли Барбер, отличившийся на 8-й минуте, Сет Джонс (11), Томас Бордело (12) и Сэм Лафферти (21). Латыши ответили голом Андриса Джериньша (42).

Следующий матч на турнире подопечные Дэвида Куинна, выступающие в группе В, проведут 15 мая. Их соперником станет сборная Австрии. Что касается Латвии, то 14 мая команда Харийса Витолиньша встретится с Финляндией.

Добавим, что в параллельной игре группы A сборная Словакии победила Францию со счетом 4:2.