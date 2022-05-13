Кросби не сыграет с «Рейнджерс» в шестом матче серии плей-офф НХЛ из-за повреждения

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби пропустит шестой матч серии плей-офф первого раунда НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

По информации журналиста Мишель Кречиоло, 34-летний канадец не успеет восстановиться к предстоящей встрече, которая пройдет 14 мая в Питтсбурге.

Напомним, что в пятой игре с «Рейнджерс» (3:5) Кросби получил повреждение. Во втором периоде защитник «синерубашечников» Джейкоб Труба совершил силовой прием против капитана «Пингвинз». После данного инцидента форвард покинул лед и больше не возвращался на площадку.

В нынешнем сезоне на счету Кросби 93 (33+60) очка в 74 проведенных матчах.