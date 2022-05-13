Канада с трудом обыграла Германию в своем стартовом матче на ЧМ

В матче группы А чемпионата мира по хоккею в Финляндии сборная Канады нанесла поражение команде Германии.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «кленовых листьев», в составе которых дубль оформил Люк-Пьер Дюбуа. Еще по одной шайбе забросили Коул Селлинджер, Кент Джонсон и Ноа Грегор.

Немцы ответили голами Марка Михелиса, Маттиаса Плахты и Мориса Зайдера.

По ходу матча канадцы вели 5:1, однако немцы сумели дважды реализовать численное преимущество и в конце имели шансы спасти игру.

В другом матче хозяева турнира - финны всухую одолели Норвегию (5:0).

Напомним, сборная России не принимает участия в чемпионате в связи с отстранением от международных соревнвоаний под эгидой IIHF.