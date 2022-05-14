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«Вашингтон» проиграл «Флориде» и покинул Кубок Стэнли

Команда Сергея Бобровского выиграла серию со счетом 4-2.
14 мая 2022 08:22
автор: Артур Гичунцев

«Вашингтон» прекратил борьбу за Кубок Стэнли. В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Кэпиталз» проиграли «Флориде» (3:4 ОТ).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский оформил 37 сэйвов. Его соотечественник – нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал голевую передачу.

Капитан и форвард «столичных» Александр Овечкин не отметился голевыми действиями на льду, а вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 25 бросков из 29.

Таким образом, «Флорида» победила в серии со счетом 4-2. Следующий соперник «пантер» определится по итогам противостояния между «Торонто» и «Тампой-Бэй».

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

Шестой матч

«Вашингтон» – «Флорида» – 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы:

1:0 – 24 Дауд (Ларссон, Хэтэуэй)

1:1 – 27 Ломберг (Луостаринен, Хернквист)

2:1 – 42 Бэкстрем (ван Римсдайк, Шульц)

2:2 – 49 Жиру (Верхэге, Экблад)

2:3 – 55 Барков (Уигар, Жиру)

3:3 – 60 Оши (Кузнецов, Манта)

3:4 – 63 Верхэге (Чиарот, Жиру)

Вратари: Самсонов 27/31 – Бобровский 34/37.

Счет в серии: 2-4

источник: «Советский спорт»
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