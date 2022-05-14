Передача и 31 сэйв Шестеркина помогли «Рейнджерс» сравнять счет в серии с «Питтсбургом»

Состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:3.
В составе победителей по дублю оформили Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. Еще одна шайба на счету Эндрю Коппа. Нападающий Артемий Панарин очков не набрал. На счету голкипера Игоря Шестеркина 1 ассист и 31 сэйв.
У «Пингвинз» отличились Джефф Картер, Брайан Раст и Евгений Малкин.
Счет в серии стал 3-3. Решающая игра пройдет 16 мая
источник: «Советский спорт»