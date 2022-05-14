«Даллас» без Радулова и Гурьянова победил «Калгари»

Состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой «Старз» со счетом 4:2.

В составе победителей по шайбе забросили Роопе Хинц, Михаэль Раффль, Миро Хейсканен и Тайлер Сегин. Нападающий Владислав Наместников завершил матч с показателем полезности «-2». Александр Радулов и Денис Гурьянов вновь участие в матче не принимали.

У «Флэймз» отличились Микаэль Баклунд и Майкл Стоун. Защитник Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «-2».

Счет в серии стал 3-3. Следующий матч между командами пройдет 16 мая.