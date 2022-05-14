Лавиолетт дал комментарий после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал вылет из Кубка Стэнли-2022. В ночь на 14 мая (мск) состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Кэпиталз» проиграли «Флориде Пантерз» в овертайме — 4:3. После этого счет в серии стал 4-2 в пользу «Флориды».

«Это хорошая команда, которая создавала много атак в течение всего сезона. Думаю, что сегодня мы создали много хороших моментов, сделали много правильных вещей, пытаясь сдерживать их и создавать свои моменты. Мы просто не смогли этого сделать», — приводит слова Лавиолетта Washington Post.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский оформил 37 сэйвов. Его соотечественник – нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал голевую передачу.

Капитан и форвард «столичных» Александр Овечкин не отметился голевыми действиями на льду, а вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 25 бросков из 29.

Таким образом, «Флорида» победила в серии со счетом 4-2. Следующий соперник «пантер» определится по итогам противостояния между «Торонто» и «Тампой-Бэй».