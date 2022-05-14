Расписание матчей ЧМХ-2022 на 14 мая

Представляем вашему вниманию расписание матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею, запланированных на субботу, 14 мая.
12:20 мск Дания – Казахстан («Матч! Страна»)
12:20 мск Швеция – Австрия («Матч ТВ»)
16:20 мск Швейцария – Италия (matchtv.ru)
16:20 мск Чехия – Великобритания («Матч! Страна»)
20:20 мск Латвия – Финляндия («Матч! Страна»)
20:20 мск Словакия – Германия («Матч ТВ»)
Ранее стало известно, что сборная России пропустит турнир, проходящий в Финляндии. «Красную машину» отстранили от соревнований по решению Международной федерации хоккея (IIHF).
источник: «Советский спорт»