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Расписание матчей ЧМХ-2022 на 14 мая

Турнир проходит в Финляндии.
14 мая 2022 09:49
автор: Артур Гичунцев

Представляем вашему вниманию расписание матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею, запланированных на субботу, 14 мая.

12:20 мск Дания – Казахстан («Матч! Страна»)

12:20 мск Швеция – Австрия («Матч ТВ»)

16:20 мск Швейцария – Италия (matchtv.ru)

16:20 мск Чехия – Великобритания («Матч! Страна»)

20:20 мск Латвия – Финляндия («Матч! Страна»)

20:20 мск Словакия – Германия («Матч ТВ»)

Ранее стало известно, что сборная России пропустит турнир, проходящий в Финляндии. «Красную машину» отстранили от соревнований по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

источник: «Советский спорт»
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