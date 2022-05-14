Расписание матчей ЧМХ-2022 на 14 мая

Петросян «проскочит», Акатьева «застрянет». Как на России скажется новый возрастной лимит в фигурном катании

В июне на конгрессе ISU возраст, с которого фигуристам разрешено выступать на «взрослых» международных соревнованиях, скорее всего, будет повышен с 15 лет до 17.