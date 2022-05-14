«Это провал»: Овечкин высказался после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после поражения от «Флориды» (3:4 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Напомним, «столичные» уступили в серии со счетом 2-4. Таким образом, «пантеры» вышли в следующую стадию турнира, где сыграют с победителем пары «Торонто» – «Тампа-Бэй».

«Какая-то долбанутая ситуация. Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Ответственность за такой исход лежит на всех. Это полный провал», – заявил российский хоккеист для Washington Post.