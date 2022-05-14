Германия и Финляндия одержали непростые победы на ЧМ по хоккею

Сборная Германии в своем втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею обыграла команду Словакии.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев, в составе которых отличились Маттиас Плахта и Лео Пфедерль. Словаки ответили шайбой Кристиана Поспишила.
Для обеих команд этот матч стал уже вторым на турнире. После этой победы немцы сравнялись по очкам со Словакией: теперь у сборных по три очка, и они делят четвертое и пятое места в турнирной таблице группы А.
В другом вечернем матче финны с аналогичным результатом одолели Латвию.
источник: «Советский спорт»