«Каролина» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, переиграв «Бостон» в седьмом матче серии

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» одержали домашнюю победу над «Бостон Брюинз» (3:2) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Теуво Терявяйнен (19-я минута) и Макс Доми, отличившийся дублем на 24-й и 31-й минутах. Российский голкипер Петр Кочетков не принял участие в прошедшей встрече, оставшись на скамейке запасных. Форвард Андрей Свечников не набрал результативных очков.

Гости ответили голами Джейка Дебраска (26) и Давида Пастрняка (60).

Таким образом, «Каролина» победила в серии со счетом 4-3. Во втором раунде плей-офф НХЛ «Харрикейнз» сыграют либо с «Нью-Йорк Рейнджерс», либо с «Питтсбург Пингвинз».