«Тампа-Бэй» в гостях обыграла «Торонто» и вышла в 1/4 финала Кубка Стэнли, у Василевского 30 сейвов

Седьмой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой гостей со счетом 2:1.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард «молний» Ник Пол, отличившийся дублем на 19-й и 37-й минутах. Российский голкипер Андрей Василевский оформил 30 сейвов из 31. Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров не набрали результативных очков.

В составе хозяев гол забил Морган Райлли. Нападающий Илья Михеев провел на льду 13 минут 16 секунд, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Добавим, что «Тампа» победила «Торонто» в серии – 4:3. Во втором раунде плей-офф НХЛ «Лайтнинг» встретятся с «Флоридой Пантерз».